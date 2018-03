Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 4. März 2018

Köln (SID) - Zum Abschluss des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga empfängt am Sonntag zunächst Tabellenschlusslicht 1. FC Köln den VfB Stuttgart, danach spielt Spitzenreiter Bayern München beim SC Freiburg. Vor dem Süd-Duell war durch die Berichterstattung über ein angebliches Interesse der Bayern an Freiburg-Coach Christian Streich Unruhe aufgekommen.

RB Leipzig kann die Tabellenführung übernehmen © SID

Trotz widriger Umstände wollen die deutschen Fußballerinnen im zweiten Härtetest beim SheBelieves Cup gegen England am Sonntag den ersten Sieg in den USA holen. Wegen eines Schneesturms rund um New York war der für Freitagabend geplante Charterflug von Columbus Richtung Ostküste auf den nächsten Morgen verschoben worden. Zudem fällt nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Weltmeister USA Innenverteidigerin Babett Peter wegen einer Verletzung an der Achillessehne für den Rest des Turniers aus. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Bei der Hallen-WM der Leichtathleten in Birmingham geht der vierte und letzte Wettkampftag über die Bühne. Deutsche Medaillenfavoriten gibt es eher nicht, Stabhochspringer Raphael Holzdeppe geht mit Außenseiterchancen ins Finale.