Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 4. November 2018

Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach will nach der bösen 0:5-Pleite im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen zurück in die Erfolgsspur, um 15.30 Uhr steht nun das rheinische Duell gegen Fortuna Düsseldorf an. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel will nach fünf Niederlagen in Serie ihrerseits den Rückenwind nach dem 5:1-Sieg bei Regionalligist SSV Ulm mitnehmen. Im Abendspiel empfängt der FSV Mainz um 18.00 Uhr Werder Bremen.

Nach zwei Niederlagen wollen die Fohlen wieder punkten © SID

Zweitligist FC St. Pauli kann im Spiel bei Arminia Bielefeld vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Die Kiezkicker haben zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter 1. FC Köln, der am Montag im Topspiel beim zweitplatzierten Hamburger SV antritt. Anstoß in Bielefeld ist um 13.30 Uhr.

Kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals bereits zum Kracher zwischen Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund? Um 18.00 Uhr steht am Sonntag in Dortmund die Auslosung an, Blindenfußballer Serdal Celebi vom FC St. Pauli und Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch ziehen die Teams.