Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 6. Dezember

Köln (SID) - Schalke 04 will die Sieglos-Serie von 25 Bundesligaspielen endlich beenden. Der Tabellenletzte empfängt Bayer Leverkusen (18.00 Uhr). Trainer Manuel Baum muss dabei auf einige angeschlagene Spieler verzichten. Außerdem sind die Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb suspendiert. Bereits ab 15.30 Uhr ist Aufsteiger VfB Stuttgart bei Werder Bremen zu Gast.

Die deutschen Biathletinnen um Denise Herrmann starten am Sonntag beim Weltcup im finnischen Kontiolahti bei der Verfolgung (10 km) ab 15.15 Uhr, als Favoritin geht die Schwedin Hanna Öberg ins Rennen. Die Männer treten bereits ab 12.45 Uhr in der Staffel (4x7,5 km) an.

Nach dem Feuerunfall von Romain Grosjean gehen die Fahrer erneut ab 18.10 Uhr auf die Strecke in Bahrain. Dort darf sich auch Hamilton-Ersatz George Russell bei Mercedes versuchen. Gefahren wird nicht wie am vergangenen Wochenende der komplette Grand-Prix-Kurs von Bahrain, sondern die kürzere Streckenvariante mit gut 3,5 Kilometern.