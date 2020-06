Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 7. Juni 2020

Köln (SID) - Werder Bremen kann nach dem Sieg gegen den FC Schalke 04 weitere Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt empfängt den VfL Wolfsburg (13.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime). Für den VfL gilt es weiterhin auf einem internationalen Rang zu bleiben. Zudem spielen Union Berlin gegen Schalke 04 (15.30 Uhr) und der FC Augsburg gegen Köln (18.30 Uhr/beide Sky)

Kohfeldt und Bremen müssen im Abstiegskampf punkten © SID

Der VfB Stuttgart kann im Duell gegen den VfL Osnabrück (13.30 Uhr/Sky) den zweiten Tabellenplatz absichern. Zeitgleich könnte der Karlsruher SC mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue den Sprung vom Abstiegs-Relegationsplatz schaffen.

Am zweiten Tag des Finalturniers der Basketball Bundesliga (BBL) greifen die Frankfurt Skyliners und Alba Berlin in das Rennen um die Meisterschaft ein (15 Uhr/MagentaSport). Am Abend trifft Rasta Vechta auf die MHP Riesen Ludwigsburg (19 Uhr/MagentaSport).