Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. Juli 2018

Köln (SID) - Auch am zweiten Tag der Tour der Tour de France schlägt die Stunde der Sprinter. Das 182,5 Kilometer lange Teilstück durch die Vendee am Atlantik führt von Mouilleron-Saint-Germain nach La Roche-sur-Yon. Bei Kilometer 28 gibt es es die einzige Bergwertung mit einem Anstieg der 4. Kategorie. Dort werden Ausreißer schnell ihre Chance suchen. Bei Kilometer 132 folgt ein Zwischensprint, danach formieren sich die Teams für das Finale. Die Zielgerade verläuft leicht ansteigend.

Der zweite Tour de France-Tag verspricht Spannung © SID

Titelverteidiger Lewis Hamilton hat bei seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone beste Chancen, sich die Führung in der WM-Wertung wiederzuholen. Der Brite startet um 15.10 Uhr mit seinem Mercedes von der Pole Position. Allerdings will Sebastian Vettel seinem Dauerkontrahenten den Sieg streitig machen. Er geht als Zweiter vor seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen ins Rennen.

Auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn wird das 149. Deutsche Derby ausgetragen. 14 Pferde gehen in das mit 650.000 Euro dotierte Rennen über 2400 m. Als Favorit gilt Royal Youmzain mit Jockey Eduardo Pedroza im Sattel. Der Panamaer hat das wichtigste Rennen der deutschen Turfsaison noch nie gewinnen können. Als größter Rivale gilt Weltstar aus dem Stall von Markus Klug.