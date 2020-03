Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. März 2020

Köln (SID) - Im bayerisch-schwäbischen Duell empfängt am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga Rekordmeister Bayern München den FC Augsburg. Während das Team von Trainer Hansi Flick den nächsten Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gehen will, droht den Augsburgern weiterhin der Abstiegskampf. Anstoß in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr. Im Kellerduell empfängt Mainz 05 um 18 Uhr die Düsseldorfer Fortuna.

Die Bayern empfangen den FC Augsburg © SID

Nach seinem Sturz in Hinterstoder und zwei ausgekugelten Schultern tritt Thomas Dreßen beim Super-G im norwegischen Kvitfjell an. Der Start erfolgt um 10.30 Uhr. Bereits bei der Abfahrt am Samstag war er wieder unterwegs und landete dort auf einem respektablen achten Platz.

Vor Geisterkulisse am Holmenkollen in Oslo steht das erste Einzelspringen der Raw-Air-Tour auf dem Programm. Neben der Wertung der Norwegen-Tournee geht es auch um den Gesamtweltcup. Der Oberstdorfer Karl Geiger hofft weiterhin darauf, den Österreicher Stefan Kraft noch abzufangen. Der erste Durchgang beginnt um 14.30 Uhr.