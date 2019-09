Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 8. September 2019

Köln (SID) - Spaniens Superstar Rafael Nadal greift bei den US Open nach seinem 19. Grand-Slam-Titel. Der French-Open-Champion bekommt es im Finale in Flushing Meadows mit dem Weltranglistenfünften Daniil Medwedew aus Russland zu tun. Für Medwedew ist es das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere. Los geht es im Arthur-Ashe-Stadium in New York um 22.00 Uhr MESZ.

US Open: Nadal (im Bild) steht im Finale gegen Medwedew © SID

Beim Heimspiel der Scuderia Ferrari in Monza hoffen die Tifosi auf Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Der Monegasse Leclerc geht von der Pole Position vor dem WM-Führenden Lewis Hamilton auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Vettel startet nur von Rang vier in das 14. von 21 Saisonrennen, das um 15.10 Uhr beginnt.

In der EM-Qualifikation wollen Spanien und Italien ihre makellose Bilanz wahren und den sechsten Sieg im sechsten Spiel einfahren. Die Spanier bekommen es vor eigenem Publikum ab 20.45 Uhr mit den Färöern zu tun, Italien hat zur selben Zeit in Finnland die vermeintlich schwierigere Aufgabe zu lösen. Zudem steht die Schweiz, nach drei Spielen mit erst fünf Punkten auf dem Konto, gegen Gruppenschlusslicht Gibraltar bereits unter Druck. Der Anstoß bei den Eidgenossen erfolgt um 18.00 Uhr.