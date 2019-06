Die Sportarten der Europaspiele (zusammengestellt vom SID)

Minsk (SID) - BADMINTON

Badminton ist eine der Sportarten bei den Europaspielen © SID

Badminton-Spieler erhalten in Minsk die Möglichkeit, Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und sich damit für Olympia in Stellung zu bringen. Vorteil Europaspiele: Starke Asiaten finden sich logischerweise nicht im Feld. Alle deutschen Starter nehmen erstmals an Europaspielen teil.

3x3 BASKETBALL

Die Europaspiele dienen dem 3x3 Basketball als Test für Tokio 2020, wo die Abwandlung des klassischen "Körbewerfens" erstmals olympisch ist. Das deutsche Team wird angeführt von Svenja Brunckhorst und besteht aus vier Nationalspielerinnen, die insgesamt aber nur wenig Erfahrung im Drei gegen Drei haben.

BEACHSOCCER

Der "Strandfußball" ist nicht olympisch, war aber auch schon 2015 bei der Europaspiel-Premiere in Baku vertreten. Deutsche Athleten sind nicht am Start.

BOGENSCHIESSEN

Die Bogenschützen haben ihren Saisonhöhepunkt bereits hinter sich, die WM fand nur wenige Tage vor den Europaspielen in den Niederlanden statt. Dort sicherten sich die Frauen bereits das Maximum von drei Quotenplätzen. Auch bei den Europaspielen werden noch Olympia-Startplätze vergeben, was aus deutscher Sicht im Mixed sowie für die Männer interessant ist.

BOXEN

Das Boxen durchlebt angesichts der aufgekündigten Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) schwere Zeiten. Die Wettkämpfe in Minsk besitzen keine Auswirkung auf Tokio 2020, Deutschland ist dennoch mit 13 Kämpferinnen und Kämpfern am Start.

JUDO

Judo ist eine von zwei Sportarten, in denen EM-Medaillen vergeben werden. Dementsprechend ist das Feld besetzt. Deutschland ist unter anderem mit Alexander Wieczerzak (Weltmeister 2017) und Laura Vargas Koch (Olympiadritte von Rio) am Start.

KANU

Auch im Kanu geht es um EM-Medaillen. Die deutschen Kanuten um die Olympiasieger Sebastian Brendel und Max Hoff sehen die Europaspiele als seltenes Highlight in ihrem Wettkampfkalender - auch, weil es die eigene Sportart mehr in den Vordergrund rückt.

KARATE

Die Kampfsportart ist in Tokio 2020 erstmals olympisch, und auch die Wettkämpfe in Minsk haben Auswirkungen auf die Startplätze in Tokio. Deutschland ist dementsprechend unter anderem mit Weltmeister Jonathan Horne und der WM-Zweiten Jana Bitsch stark vertreten.

LEICHTATHLETIK

Die Leichtathletik wird nicht auf Weltklasse-Niveau durchgeführt. Deutschland schickt Athleten aus der zweiten und dritten Reihe, die sich in ausgewählten Disziplinen sowie in einem neu ausgetüftelten Format messen. Es werden aber Punkte für die Weltrangliste gesammelt, die für Tokio 2020 erstmals eine Relevanz bei der Olympia-Qualifikation besitzt.

RADSPORT

Für die Straßen-Radsportler spielen die Europaspiele eine untergeordnete Rolle. Die besten Fahrer bereiten sich andernorts auf das jährliche Highlight, die Tour de France (Start 7. Juli), vor. Das Level des Starterfeldes ist daher keineswegs hochklassig. Das bekannteste deutsche Gesicht ist Nico Denz, der als einziger bei einem World-Tour-Team (AG2R) fährt. Auf der Bahn ist Deutschland, eine der weltbesten Nationen, erst gar nicht vertreten.

RINGEN

Für die Ringer stellen die Europaspiele eine wichtige Zwischenstation dar. Die Wettkämpfe in Minsk dienen als wichtige Vorbereitung für die Weltmeisterschaften im September.

SAMBO

Die russisch-sowjetische Kampfsportart dürfte es vor allem im Interesse des Gastgebers den Sprung ins Programm geschafft haben. Deutschland ist mit zwei Athleten vertreten.

SCHIESSEN

Die Bedeutung der Schießwettbewerbe in Minsk ist mit der eines Weltcups zu vergleichen. In jeder Disziplin (Gewehr, Flinte, Pistole) ist ein olympischer Quotenplatz zu vergeben. Daher ist auch die komplette deutsche Spitze am Start.

TISCHTENNIS

Minsk ist für die deutschen Tischtennis-Spieler um Timo Boll trotz der WM im April aufgrund der Olympia-Quali der erklärte Saisonhöhepunkt. Der Fokus richtet sich vor allem auf die Mannschafts-Wettbewerbe, in denen der Sieger sowohl olympische Startplätze fürs Team als auch fürs Einzel sichern kann.

TURNEN

Turnen wird in fünf Disziplinen angeboten (Sportakrobatik, Aerobic, Geräte, Rhythmische Sportgymnastik, Trampolin). Internationales Topniveau ist im Geräteturnen zu erwarten, wo die Europaspiele als letzter großer internationaler Test vor den Weltmeisterschaften im Oktober dienen. Deutschland ist nicht repräsentiert.