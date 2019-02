Die Trainerwechsel in der 2. Bundesliga im Überblick: Darmstadt trennt sich von Schuster

Köln (SID) - Darmstadt 98 hat für den zehnten Trainerwechsel der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gesorgt. Der einstige Erfolgscoach Dirk Schuster musste am Montag gehen, der Nachfolger steht noch nicht fest. - Die Trainerwechsel in der 2. Fußball-Bundesliga 2018/19 im Überblick:

Dirk Schuster wurde in Darmstadt entlassen © SID

1. Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden). - 22. August 2018. - Nachfolger: Maik Walpurgis

2. Stefan Leitl (FC Ingolstadt). - 22. September 2018. - Nachfolger: Alexander Nouri

3. Ilija Grujew (MSV Duisburg). - 1. Oktober 2018. - Nachfolger: Torsten Lieberknecht

4. Kenan Kocak (SV Sandhausen). - 8. Oktober 2018. - Nachfolger: Uwe Koschinat

5. Christian Titz (Hamburger SV). - 23. Oktober 2018. - Nachfolger: Hannes Wolf

6. Jens Härtel (1. FC Magdeburg). - 12. November 2018. - Nachfolger: Michael Oenning

7. Alexander Nouri (FC Ingolstadt). - 26. November 2018. - Nachfolger: Jens Keller

8. Jeff Saibene (Arminia Bielefeld). - 10. Dezember 2018. - Nachfolger: Uwe Neuhaus

9. Damir Buric (SpVgg Greuther Fürth). - 4. Februar 2019. - Nachfolger: Stefan Leitl

10. Dirk Schuster (Darmstadt 98). - 18. Februar 2019. - Nachfolger: noch offen