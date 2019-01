Die deutschen Hauptrunden-Gegner im Porträt: Kroatien

Köln (SID) - Angetrieben von ihren heißblütigen Fans überzeugten die Kroaten in der Vorrunde in München mit fünf Siegen in fünf Spielen. Der Weltmeister von 2003 startete als einzige Mannschaft ohne Verlustpunkt in die deutsche Hauptrunden-Gruppe und hat damit die beste Ausgangsposition im Kampf um den angestrebten Halbfinaleinzug.

Kroatien zog ohne Niederlage in die Hauptrunde ein © SID

Dreh- und Angelpunkt im Spiel des zweimaligen Olympiasiegers ist Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. Die Kroaten überzeugten aber auch mit einer starken Abwehr. Gegen Europameister Spanien ließen sie im abschließenden Gruppenspiel nur 19 Gegentreffer zu.

"Kroatien kommt über Emotionen", warnte Bundestrainer Christian Prokop. Neben einer aggressiven und körperlich starken Abwehr mit guten Torhüter verfügten sie über "Spieler mit Weltklasse-Format, allen voran Duvnjak, aber auch Luka Cindric, Luka Stepancic und Igor Karacic", sagte Prokop: "Das sind alles Spieler, die ihrem Spiel den Stempel aufdrücken können. Wir müssen uns in Topform präsentieren und vor allem mit unseren Zuschauern emotional voll gegenhalten."

Mit dem zweiten Hauptrunden-Gegner am Montag verbinden die deutschen Handballer zwei ganz bittere Niederlagen. Das WM-Finale 2003 und das Olympia-Endspiel 2004 gingen gegen die Kroaten verloren.