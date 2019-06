Die teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte (zusammengestellt vom SID)

München (SID) - Eintracht Frankfurts Torjäger Luka Jovic wechselt zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Jüngsten Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme für den 21-jährigen Serben bei rund 70 Millionen Euro liegen. Jovics Wechsel würde damit das viertgrößte Transfervolumen der Bundesliga-Geschichte aufweisen.

Die Ablöse für Jovic soll bei 70 Millionen Euro liegen © SID

Mehr Geld flossen nur beim Verkauf von Ousmane Dembele (105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni von Borussia Dortmund zum FC Barcelona), bei der Verpflichtung des Weltmeisters Lucas Hernandez durch den FC Bayern München (80 Millionen Euro von Atletico Madrid) in diesem Sommer und beim Wechsel von Kevin De Bruyne 2015 vom VfL Wolfsburg zu Manchester City (75 Millionen). Naby Keita (RB Leipzig) war für Champions-League-Sieger FC Liverpool in etwa genauso teuer wie nun Jovic. - Die Liste der teuersten Bundesliga-Transfers:

1. Ousmane Dembele (Frankreich)

105 Millionen Euro (plus Boni bis 42 Millionen), 2017 von Borussia Dortmund zum FC Barcelona

2. Lucas Hernandez (Frankreich)

80 Millionen Euro, 2019 von Atletico Madrid zu Bayern München

3. Kevin De Bruyne (Belgien)

75 Millionen Euro, 2015 vom VfL Wolfsburg zu Manchester City

4. Luka Jovic (Serbien)

70 Millionen Euro, 2019 von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid

Naby Keita (Guinea)

70 Millionen Euro, 2018 von RB Leipzig zum FC Liverpool

6. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)

63,75 Millionen Euro, Winter 2018 von Borussia Dortmund zum FC Arsenal

7. Leroy Sane (Deutschland)

50 Millionen Euro, 2016 von Schalke 04 zu Manchester City

8. Douglas Costa (Brasilien)

46 Millionen Euro, 2018 von Bayern München zu Juventus Turin

9. Granit Xhaka (Schweiz)

45 Millionen Euro, 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal

10. Henrich Mchitarjan (Armenien)

42 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund zu Manchester United

11. Corentin Tolisso (Frankreich)

41,5 Millionen Euro, 2017 von Olympique Lyon zu Bayern München

12. Roberto Firmino (Brasilien)

41 Millionen Euro, 2015 von 1899 Hoffenheim zum FC Liverpool

13. Julian Draxler (Deutschland)

40 Millionen Euro, 2016 vom VfL Wolfsburg zu Paris St. Germain

Javi Martinez (Spanien)

40 Millionen Euro, 2012 von Athletic Bilbao zu Bayern München

15. Mats Hummels (Deutschland)

38 Millionen Euro, 2016 von Borussia Dortmund zu Bayern München