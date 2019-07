Digital-Offensive: DFL will 5G in die Bundesliga-Stadien bringen

Frankfurt/Main (SID) - Digital-Offensive in der Bundesliga: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und das Telekommunikations-Unternehmen Vodafone wollen 5G in die Stadien bringen. Zum Auftakt in die kommende Saison starten die DFL und der Konzern eine zweijährige Kooperation. Die fünfte Mobilfunkgeneration soll nach dem Willen der DFL für Fans im Stadion künftig zwei Welten vereinen - das Live-Erlebnis und den digitalen Informationsfluss.

5G im Stadion: DFL und Vodafone arbeiten an Echtzeit-App © SID

Dafür entwickeln Vodafone und die DFL eine Echtzeit-App, die den Stadionbesuchern Informationen und Spieldaten verzögerungsfrei auf dem Smartphone zur Verfügung stellt. Schon in der kommenden Spielzeit bieten die beiden Partner die Infrastruktur in einem Stadion (Wolfsburg) an und erhöhen so auch die verfügbaren Mobilfunk-Kapazitäten für die Fans.