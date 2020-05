Digitales Duell in der Frauen-Bundesliga zwischen Sand und Jena

Köln (SID) - Zwei Frauenfußball-Bundesligisten begegnen der coronabedingten Pause mit einer kreativen Idee: Der SC Sand und der USV Jena liefern sich am kommenden Sonntag ein ungewöhnliches Fernduell. Statt auf dem Rasen des Stadions in Sand werden sich die jeweils elf Spielerinnen einzeln "in fußballerischen Disziplinen mit Videoschalten messen", gab Jena in einer Pressemitteilung bekannt.

Der SC Sand und USV Jena stehen sich virtuell gegenüber © SID

Anpfiff des virtuellen Aufeinandertreffens ist am Sonntag um 14.00 Uhr, so wie es der reguläre Spielplan ohne die Coronakrise vorgesehen hätte. Zuschauer können das Spiel über die sozialen Kanäle der beiden Klubs live mitverfolgen. "Niemand weiß vorher, wie es ausgehen wird", sagte Initiatorin Sylvia Arnold, "die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Nachmittag freuen".