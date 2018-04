Dirk Nowitzki: "Schmerzen in jedem Gelenk"

Dallas (SID) - An Dirk Nowitzki sind zwei Dekaden NBA-Basketball nicht spurlos vorbeigegangen. "Ich habe Schmerzen in jedem Gelenk meines Körpers. Aber das ist nach 20 Jahren wohl normal", sagte Nowitzki der Tageszeitung Dallas Morning News. Der 39-Jährige vom früheren Champion Dallas Mavericks erholt sich derzeit von einer Knöchel-OP.

Dirk Nowitzki spricht über seine Verletzung © SID

"Der Fuß fühlt sich nicht gut an", sagte Nowitzki. Seinen orthopädischen Stützstiefel (walking boot) müsse er zu Hause aber inzwischen nicht mehr tragen. "Ich bewege mich ohne ihn ganz gut", so Nowitzki. Am Montag sollen die Fäden gezogen werden.

Es werde "eine Weile dauern, bis ich wieder laufen und Basketballspielen kann", sagte der Würzburger, "mir steht im Sommer eine Menge unschöne Arbeit bevor." Nowitzki geht im Herbst in seine 21. NBA-Saison.