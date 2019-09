Diskus-Olympiasieger Harting Letzter beim ISTAF

Berlin (SID) - Diskus-Olympiasieger Christoph Harting kommt weiterhin nicht aus seinem Leistungstief heraus. Der 29 Jahre alte Lokalmatador landete am Sonntag beim ISTAF in Berlin mit 60,06 m in drei Versuchen nur auf dem neunten und letzten Rang und musste den Wettkampf vorzeitig beenden. Harting war zuletzt sowohl bei den Europameisterschaften 2018 sowie den deutschen Titelkämpfen 2019 in Berlin ohne gültigen Versuch geblieben.

Christoph Harting belegte in London Rang sieben © SID

Den Sieg beim ISTAF sicherte sich der Pole Piotr Malachowski (65,17 m), bester Deutscher war David Wrobel (Magdeburg/63,43 m) als Dritter. Harting, 2016 bei den Sommerspielen in Rio noch Goldmedaillengewinner, fehlte bislang noch im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Weltmeisterschaften in diesem Jahr in Doha (Katar). Die nötige Norm hat Harting bereits geworfen, am Ende fahren die drei Stärksten zur WM ins Emirat.