Disl macht Dahlmeier Mut: "Die WM ist das, was zählt"

Berlin (SID) - Ex-Weltmeisterin Uschi Disl hat Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ungeachtet des verschobenen Saisonstarts der 25-Jährigen Mut für den weiteren Verlauf des nacholympischen Winters gemacht. "Die WM ist das, was in dieser Saison hauptsächlich zählt. Wenn Laura gesund bleibt, traue ich ihr dort auf jeden Fall ein paar Medaillen zu", schrieb die 48-Jährige in ihrer Wintersportkolumne im Nachrichtenportal t-online.de.

Prominente Unterstützung für Dahlmeier © SID

Dahlmeier befindet sich nach einer krankheitsbedingten Zwangspause noch im Aufbautraining. Deshalb verzichtet sie beim Saisonauftakt am Sonntag im slowenischen Pokljuka auf einen Start im Mixed-Wettbewerb. "Lauras Fahrplan für die kommenden Wochen werden wir noch separat diskutieren", sagte der sportliche Leiter Björn Weisheit.