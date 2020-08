Display the parent document US Open: Koepfer und Gojowczyk in der ersten Runde ausgeschieden

Köln (SID) - Vorjahres-Achtelfinalist Dominik Koepfer (Furtwangen) ist bei den US Open schon in der ersten Runde gescheitert. Der 26-Jährige musste sich dem an Position 19 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz 7:6 (9:7), 3:6, 2:6, 4:6 geschlagen geben. Im vergangenen Jahr hatte Koepfer als Qualifikant überraschend erst im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Daniil Medwedew (Russland) verloren.

Für Koepfer war schon in der ersten Runde Schluss. © SID

Peter Gojowczyk (31) muss indes weiter auf seinen ersten Zweitrundeneinzug in New York seit 2014 warten. Der Münchner kassierte gegen den Polen Hubert Hurkacz eine 3:6, 4:6, 4:6-Niederlage und muss damit wieder die Heimreise antreten.