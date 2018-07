Djedovic und King bleiben bei Basketball-Meister München

München (SID) - Dem deutschen Doublegewinner Bayern München aus der Basketball Bundesliga (BBL) bleiben seine Leistungsträger Nihad Djedovic (28) und Alex King (33) auch in der kommenden Saison erhalten. Wie die Münchner am Freitag bekannt gaben, ließ Guard Djedovic, Rekordspieler des deutschen Meisters, seine Ausstiegsoption verfallen und geht damit bereits in seine sechste Saison bei den Bayern.

King (li.) und Djedovic feierten gemeinsam das Double © SID

Auch BBL-Rekordmann King unterschrieb für ein weiteres Jahr. "Als Münchner das Double gewonnen zu haben, ist für mich immer noch nicht in Worte zu fassen. Und ich habe über das Angebot und die Chance, ein weiteres Jahr zu bleiben, nicht lange nachdenken müssen", sagte King, der so viele Spiele wie sonst niemand im Oberhaus bestritt.

Bayern München startet am letzten September-Wochenende (28. bis 30. September) bei ratiopharm Ulm in die neue Bundesliga-Saison.