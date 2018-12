Djokovic gewinnt Einladungsturnier in Abu Dhabi

Abu Dhabi (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) hat knapp drei Wochen vor Beginn der Australian Open (14. bis 27. Januar) das Einladungsturnier in Abu Dhabi gewonnen. Der 31-Jährige besiegte in der Neuauflage des Wimbledonfinals den südafrikanischen Vorjahressieger Kevin Anderson 4:6, 7:5, 7:5. In der kommenden Woche setzt Djokovic seine Vorbereitung bei den Qatar Open fort.

Novak Djokovic gewinnt das Finale von Abu Dhabi © SID

In Abu Dhabi war der spanische Weltranglistenzweite Rafael Nadal am Freitag mit einer Niederlage gegen Anderson auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Der 17-malige Grand-Slam-Champion hatte sich im November einer Operation am rechten Knöchel unterziehen müssen und sein bislang letztes Spiel auf der ATP-Tour im September bei den US Open bestritten. Djokovic hatte sich im Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow durchgesetzt.