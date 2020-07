Djokovic hat Coronainfektion offenbar ausgestanden

Belgrad (SID) - Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine Coronainfektion offenbar ausgestanden. Ein erneuter Test auf das Virus beim 33 Jahre alten Serben und seiner Frau sei negativ ausgefallen, hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Beide hätten sich zuvor an die Vorgaben einer Selbstisolation gehalten.

Negativer Coronatest bei Novak Djokovic © SID

Das Ehepaar war nach dem vorzeitigen Ende der umstrittenen und von dem Weltranglistenersten Djokovic mitorganisierten Adria-Tour positiv getestet worden. Gleiches galt für drei weitere Profis sowie Djokovics Trainer Goran Ivanisevic.

Djokovic, Alexander Zverev und Co. hatten bei der Showtour nicht nur vor überraschend vielen Zuschauern gespielt, sondern sich auch eng mit Fans umgeben und Partys gefeiert. Auf Abstands- und Hygienemaßnahmen angesichts der Pandemie hatten sie offensichtlich kaum geachtet.

Zverev war in den vergangenen Tagen ein weiteres Mal in die Kritik geraten, als Partybilder von ihm in den Sozialen Netzwerken auftauchten. Der 23 Jahre alte Hamburger hatte zuvor gesagt, sich in häusliche Isolation begeben zu wollen.