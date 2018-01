Djokovic hinterlässt starken Eindruck bei Comeback - auch Wawrinka gewinnt

Melbourne (SID) - Rekordsieger Novak Djokovic hat sein erstes offizielles Match nach sechs Monaten Pause mühelos gewonnen. Der sechsmalige Champion aus Serbien ließ zum Auftakt der Australian Open in Melbourne dem Amerikaner Donald Young beim 6:1, 6:2, 6:4 keine Chance. Trotz der Ellbogenprobleme, die Djokovic in den vergangenen Monaten und auch in der Vorbereitung behindert hatten, hinterließ er einen starken Eindruck.

Novak Djokovic präsentiert sich in guter Form © SID

Wie Djokovic hatte auch Stan Wawrinka sein bis dato letztes Match im vergangenen Juli in Wimbledon absolviert. Eine Knieoperation warf den Schweizer weit zurück. Es sei bereits ein großer Erfolg, überhaupt in Melbourne dabei zu sein, hatte der Sieger von 2014 am Samstag gesagt. Drei Tage später gewann er in der ersten Runde gegen Ricardas Berankis aus Litauen 6:3, 6:4, 2:6, 7:6 (7:2).