Djokovic muss wegen Bauchmuskelverletzung pausieren

Melbourne (SID) - Novak Djokovic muss nach seinem neunten Titelgewinn bei den Australian Open für "einige Zeit" kürzertreten. Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass sich seine Verletzung an der schrägen Bauchmuskulatur durch die Belastung weiter verschlimmert habe, sagte der 33 Jahre alte Serbe am Montag und sprach von einem 25 Millimeter langen Riss. Wie lange er pausieren wird, gab er nicht an.

"Laut des Arztes ist es nicht allzu schlimm, aber ich muss mir eine Auszeit nehmen und es heilen lassen. Der Riss ist größer", sagte Djokovic, der am Sonntag mit einem beeindruckenden 7:5, 6:2, 6:2 über den Russen Daniil Medwedew triumphiert hatte.

Die Verletzung hatte den Weltranglistenersten im Verlaufe des Turniers teils stark eingeschränkt. Nach seinem Viertelfinalerfolg gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev kam er dann besser mit dem Schmerzen zurecht und holte schließlich seinen 18. Grand-Slam-Titel.

Die Feier fiel allerdings weniger wild aus als zu früheren Zeiten. "Früher habe ich mich ausgetobt und bin in Diskotheken und Nachtclubs gegangen, jetzt ist es ein bisschen anders", sagte Djokovic, der bei einem Essen im engsten Kreis auf seinen Erfolg anstieß.