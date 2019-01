Djokovic ohne Probleme zum Auftakt in Melbourne

Melbourne (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat die erste Aufgabe bei den Australian Open in Melbourne ohne Probleme gelöst. Der 31-jährige Serbe setzte sich gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger (USA) nach 2:03 Stunden 6:3, 6:2, 6:2 durch. Djokovic gilt als Top-Favorit auf den Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, bislang hat er in Melbourne sechsmal gewonnen.

Novak Djokovic gewann sein Auftaktmatch ohne Probleme © SID

In der vergangenen Saison hatte Djokovic in Wimbledon und bei den US Open triumphiert, im letzten Match des Jahres kassierte er jedoch im Endspiel des ATP-Finals in London eine überraschende Niederlage gegen Alexander Zverev (Hamburg).