Djokovic startet für Serbien im neuen Davis Cup

Köln (SID) - Im Gegensatz zu anderen prominenten Spielern wird Novak Djokovic am umstrittenen Davis-Cup-Finalturnier teilnehmen. Serbiens Teamkapitän Nenad Zimonjic erklärte am Montag, dass der Weltranglistenerste bei der erstmals durchgeführten Konkurrenz vom 18. bis 24. November in Madrid für sein Land spielen werde. Die Serben treffen in der Gruppe A auf Frankreich und Japan. Djokovic hatte 2010 mit Serbien den Davis Cup gewonnen.

Novak Djokovic wird am Davis Cup teilnehmen © SID

Die Reform des Davis Cups hatte die Tennis-Welt entzweit. Auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev äußerte seinen Unmut: "Ein schlechteres System könnte man sich nicht ausdenken." Der Hamburger wird wie auch Grand-Slam-Rekordgewinner Roger Federer nicht an den Start gehen. Deutschland trifft in den Gruppenspielen auf Argentinien und Chile.