Djokovic verzichtet auf Masters in Montreal

Montréal (SID) - Wimbledonsieger Novak Djokovic tritt nicht beim ATP-Masters in Montreal (ab 5. August) an. Der 32 Jahre alte Serbe teilte mit, er benötige im Vorfeld der US Open (ab 26. August) mehr Zeit zur Erholung und Regeneration. Topgesetzter Spieler ist in Montreal damit der spanische French-Open-Champion Rafael Nadal.

Djokovic verzichtet auf die ATP-Masters in Montreal © SID

Djokovic hatte zuletzt nach einem epischen Finale über fünf Sätze gegen Roger Federer zum fünften Mal beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon triumphiert, es war sein 16. Major-Titel insgesamt. Beim letzten Grand Slam der Saison, den US Open in New York, ist Djokovic Titelverteidiger.