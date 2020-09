Djokovic will sich zurückhalten: "Werde natürlich sehr vorsichtig sein"

Köln (SID) - Tennis-Superstar Novak Djokovic (33) will sich nach seiner Disqualifikation bei den US Open zukünftig auf dem Platz etwas zurücknehmen. "Ich werde natürlich sehr vorsichtig sein, wenn ich einen Tennisball über den Court schlage", sagte der Weltranglistenerste vor dem Start der French Open in Paris.

Djokovic: "Ich werde natürlich sehr vorsichtig sein." © SID

In New York hatte Djokovic nach einem Wutausbruch eine Linienrichterin mit einem unkontrolliert weggeschlagenen Ball am Hals getroffen. Das sei ein Fehler gewesen, "den ich natürlich kein zweites Mal machen werde", so Djokovic. Die Szene sei ihm "im Kopf geblieben. Und sie wird mir noch eine ganze Weile im Kopf bleiben", sagte der Serbe, der in Roland Garros in der ersten Runde auf den Schweden Mikael Ymer trifft.