Doch ein Kreuzbandriss: Nationalspielerin Gwinn fällt lange aus

München (SID) - Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn steht eine lange Zwangspause bevor. Die Außenbahnspielerin von Bayern München hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland am Samstag (3:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Bänderverletzungen im Knie erlitten. Das teilte der FC Bayern am Dienstag nach weiteren Untersuchungen mit.

Lange Pause für Nationalspielerin Giulia Gwinn © SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte nach einer ersten Diagnose am Samstagabend von einer Außenband- und Kapselverletzung bei der 21-Jährigen geschrieben. Gwinn, als beste junge Spielerin bei der WM 2019 ausgezeichnet, musste beim Spiel in Essen nach einem unglücklichen Zusammenprall abseits des Balls in der 35. Minute ausgewechselt werden.