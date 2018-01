Doha: Gojowczyk stürmt ins Viertelfinale

Doha (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) ist beim ATP-Turnier in Doha ohne Mühe ins Viertelfinale eingezogen. Der 28-Jährige besiegte den italienischen Qualifikanten Matteo Berrettini 6:2, 6:2 und könnte in der nächsten Runde des mit rund 1,3 Millionen Dollar dotierten Turniers auf Jan-Lennard Struff treffen. Der Warsteiner Struff spielt am frühen Mittwochabend gegen Gael Monfils aus Frankreich um den Einzug ins Viertelfinale.

Gojowczyk ohne Mühe im Viertelfinale © SID

Gojowczyk hat beste Erinnerungen an das Turnier in Doha: 2014 war er als Qualifikant bis ins Halbfinale gekommen, dort unterlag er dem spanischen Superstar Rafael Nadal.