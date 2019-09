Dolderer vor letztem Flugspektakel: "Das Leben wird sich komplett verändern"

Köln (SID) - Der frühere Weltmeister Matthias Dolderer denkt mit Wehmut an das letzte Rennen in der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft am Wochenende in Japan. "Das Leben wird sich komplett verändern. Zu 100 Prozent weiß ich meine Pläne für die Zukunft noch nicht", sagte der Pilot aus Tannheim, der eine Woche vor seinem 49. Geburtstag in Chiba vor allem nochmal alles genießen will: "Ich habe keinen Druck, ich kann das Rennen genießen, jede Sekunde im Track und jede Sekunde mit den Teams und den Fans."

Dolderer: Mit Wehmut in das letzte Rennen © SID

In der Gesamtwertung liegt Dolderer vor dem großen Finale am Samstag und Sonntag mit lediglich vier Punkten auf dem 14. und damit letzten Rang. Der Kampf um den Titel wird voraussichtlich im Zweikampf zwischen Spitzenreiter Martin Sonka aus Tschechien (65 Punkte) und dem Australier Matt Hall (61) entschieden. Zudem hat nur noch der Japaner Yoshihide Muroya (55) als Dritter eine Chance.

Das Red-Bull-Air-Race hatte seine Premiere 2003 gefeiert, zwei Jahre später erhielt die spektakuläre Rennserie vor teils eindrucksvollen Kulissen den WM-Status. Zwischen 2011 und 2013 wurde sie dreimal nicht ausgetragen. Einziger deutscher Titelträger war 2016 Matthias Dolderer.

Die Piloten navigieren ihre Flugzeuge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 370 km/h nur wenige Meter über dem Boden durch einen Parcours, der aus 25 Meter hohen aufgeblasenen Pylonen besteht.