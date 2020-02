Doll: "Im Umgang mit Loginow unsicher"

München (SID) - Biathlet Benedikt Doll tut sich im Umgang mit dem umstrittenen Sprint-Weltmeister Alexander Loginow aus Russland schwer. "Durch die hohe Medienpräsenz stecken wir ja auch in einem Zwiespalt. Wenn man ihm im Ziel gratuliert oder die Hand schüttelt, stellt sich automatisch die Frage: Welches Bild von einem selbst wird da nun in die Welt hinausgeschickt?", sagte Doll im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Mittwoch-Ausgaben). Man sei "deshalb unsicher im Umgang mit ihm, weil man nicht weiß, was die Medien daraus machen".

Benedikt Doll tut sich im Umgang mit Loginow schwer © SID

Loginow war zwei Jahre wegen Epo-Dopings gesperrt und wird vom überwiegenden Teil der Sportler gemieden. Vor allem der Franzose Martin Fourcade hatte den Russen immer wieder scharf kritisiert.

"Es ist schwierig, ihn einzuschätzen, er wird anders behandelt, da stimme ich zu. Ich denke, er bekommt jeden Tag wie vor einem Spiegel vorgehalten, dass er einen Fehler gemacht hat", sagte Doll (Breitnau) und fügte an: "Wenn jemand schon einmal betrogen hat, liegt es nahe, ihm nicht mehr so vorbehaltlos zu glauben, er sei sauber. Solange niemand beweist, dass er wieder gedopt hat, erkenne ich seine Leistung an."