Doll bemängelt fehlende Power bei 96-Profis

Hannover (SID) - Thomas Doll hat nach seinem verpatzten Debüt als Trainer von Hannover 96 auch die fehlende Power einiger seiner Profis als Ursache ausgemacht. "Wir haben eine gewisse Unsicherheit und Müdigkeit gespürt", sagte Doll nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen RB Leipzig: "Bei dem ein oder anderen muss auch am Fitnesslevel gearbeitet werden."

Verpatztes Debüt in Hannover: Thomas Doll © SID

Als Vorwurf an seinen Vorgänger Andre Breitenreiter wollte Doll seine erste Analyse ausdrücklich nicht gewertet wissen: "So etwas werden Sie von mir nie hören." Auch die Verunsicherung durch die fehlenden Erfolge spiele eine große Rolle. Es gelte für ihn nun, die Werte des Spiels zu analysieren und dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

Seine Rückkehr in die Bundesliga nach fast elf Jahren hatte sich der frühere Coach des Hamburger SV und von Borussia Dortmund naturgemäß ganz anders vorgestellt. "Niemand startet gerne mit einem 0:3", sagte Doll, der Leipzigs Tore von Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (45.+3) und Willi Orban (64., 85.) beklagte: "Am Ende war es auch verdient in der Höhe."