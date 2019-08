Doll feiert Traumdebüt bei APOEL in Champions-League-Quali

Köln (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Thomas Doll hat bei APOEL Nikosia ein Traumdebüt in der Champions-League-Qualifikation gefeiert. Der 53-Jährige gewann mit den Zyprern das Rückspiel in der dritten Runde beim aserbaidschanischen Meister Qarabag Agdam mit 2:0 (1:0) und drehte damit die 1:2-Heimniederlage aus dem Hinspiel.

Doll erwischte einen Traumstart bei Nikosia © SID

"Es ist ein fantastischer Moment für einen wundervollen Klub", sagte Doll, der am vergangenen Donnerstag beim Rekordmeister aus Zypern vorgestellt worden war. In den Play-offs trifft APOEL im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase auf den niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Der Halbfinalist aus der Vorsaison zitterte sich gegen den griechischen Champion PAOK Saloniki zu einem 3:2 (1:1) und darf nach dem 2:2 im Hinspiel weiter auf die Wiederholung des Erfolgslaufs in der Königsklasse hoffen.

Celtic Glasgow muss indes seinen Champions-League-Traum begraben. Der schottische Meister verlor gegen CfR Cluj aus Rumänien 3:4 (0:1) und muss sich nach dem 1:1 aus dem Hinspiel mit der Europa-League-Gruppenphase begnügen.