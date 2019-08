Doll glaubt an Sensation mit Nikosia und "möchte noch einmal in die Bundesliga"

Hamburg (SID) - Der deutsche Trainer Thomas Doll geht "voller Vorfreude" und mit viel Zuversicht in das Champions-League-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr) beim niederländischen Vorjahres-Halbfinalisten Ajax Amsterdam. Nach dem 0:0 im Play-off-Hinspiel darf der langjährige Bundesliga-Coach mit dem zyprischen Meister APOEL Nikosia auf den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse hoffen.

Doll erzielte mit Nikosia im Hinspiel ein 0:0 gegen Ajax © SID

"Ich glaube fest daran, am Mittwoch etwas Besonderes leisten zu können", sagte Doll im SID-Interview. Es werde "ein richtig tolles Spiel für meine Spieler und auch für uns als Trainerteam. Trotz des 0:0 zu Hause haben wir die Chance, dort zu bestehen. Wir sind beileibe nicht der Favorit, aber ich sage auch ganz klar: Alles ist möglich."

Nach seiner Entlassung beim Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hatte Doll das Traineramt auf Zypern erst vor drei Wochen angetreten. Genugtuung verspürt er nicht. "Ich bin in einem Alter, da ficht mich das nicht mehr so an", sagte Doll: "Natürlich war es eine schwere Zeit und nicht einfach für mich. Aber ich verspüre jetzt null Genugtuung."

Nach seinem halbjährigen Engagement bei 96 könne er "in den Spiegel schauen, weil ich weiß, immer mein Bestes gegeben zu haben. Im Profifußball geht ja immer alles sehr schnell". Zurzeit sei er "glücklich über den guten Start mit Nikosia", sagte Doll, der in Deutschland auch schon den Hamburger SV und Borussia Dortmund trainiert hatte: "Ich genieße jetzt diesen kleinen Moment."

Die Entscheidung für Nikosia sei "genau die richtige" gewesen, betonte der frühere Nationalspieler: "Aber natürlich möchte ich noch einmal in der Bundesliga arbeiten. Es ist eine wunderschöne Liga. Damit habe ich noch nicht abgeschlossen. So alt bin ich schließlich auch noch nicht."