Donaueschingen: Werth gewinnt mit Weihegold - Rothenberger Dritter

Donaueschingen (SID) - Das nächste Pferd, der nächste Sieg: Dressurkönigin Isabell Werth hat beim Turnier in Donaueschingen mit Weihegold den Grand Prix gewonnen. Eine Woche nach ihrem Erfolg mit Bella Rose in Cappeln setzte sich die sechsmalige Olympiasiegerin mit 82,652 Prozentpunkten deutlich gegen Jessica von Bredow-Werndl mit Zaire (76,413) und Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger mit Cosmo (76,196) durch.

Isabell Werth gewinnt auf Weihegold © SID

Rothenberger stellte seinen elfjährigen Wallach Cosmo erstmals seit den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Balve wieder vor. Beim CHIO in Aachen hatten beide wegen einer Verletzung des Pferdes gefehlt. In Donaueschingen präsentierte sich Cosmo in guter Verfassung, scheute aber mehrfach und geriet sogar einmal mit den Hinterbeinen aus dem Viereck.

Bis zum 3. September muss Bundestrainerin Monica Theodorescu ihre Equipe für die Weltreiterspiele Mitte September in Tryon/North Carolina nominieren. Als gesetzt gilt bislang nur Werth, die sich anders als in der Vorwoche in Cappeln nicht auf ein Pferd festlegen wollte: "Ich überlasse die Entscheidung dem Dressurausschuss." In Cappeln hatte sich Werth noch für Bella Rose als ihr WM-Pferd ausgesprochen.