Doping: Ägyptens Gewichtheber vor WM-Start suspendiert

Lausanne (SID) - Ägyptens Gewichtheber sind vor der WM in Pattaya wegen drei Jahre zurückliegender Dopingfälle für zwei Jahre von allen Wettbewerben und damit auch von den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen in Thailand ausgeschlossen worden. Das teilte der Weltverband IWF nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP mit. Sollte die Suspendierung endgültig werden, dürften ägyptische Athleten auch bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nicht antreten.

Ägyptens Gewichtheber um Shaimaa Khalaf suspendiert © SID

Hintergrund der IWF-Sanktion sind sieben Dopingvergehen von 2016 durch ägyptische Nachwuchsathleten. Das IWF-Reglement sieht Zweijahressperren für Nationalverbände vor, wenn mindestens drei Athleten eines Landes binnen zwölf Monaten durch eine positive Dopingkontrolle der Einnahme verbotener Substanzen überführt wurden.

Ägypten kann innerhalb von drei Wochen gegen die seit dem 12. September geltende Sperre Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS einlegen. Bei den zurückliegenden Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro hatten ägyptische Heber insgesamt zwei Bronzemedaillen gewonnen.

In Pattaya fehlen neben den Ägyptern auch einheimische Gewichtheber wegen Dopings. Thailands Verband ist aufgrund eines Dopingskandals ebenfalls für internationale Wettkämpfe suspendiert.