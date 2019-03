Doping: Astros-Pitcher Martes für 80 Spiele gesperrt

Houston (SID) - Pitcher Francis Martes von den Houston Astros aus der Major League Baseball (MLB) ist wegen Dopings für 80 Spiele gesperrt worden. Der 23-Jährige aus der Dominikanischen Republik war zuletzt vor einem Vorbereitungsspiel positiv auf die testosteronsteigernde Substanz Clomifen getestet worden.

Martes wurde wegen Dopings für 80 Spiele gesperrt © SID

Martes hatte sich im vergangenen August einer Ellbogen-OP unterzogen und deshalb nur geringe Chancen, in der anstehenden Saison zu spielen. Seine Sperre beginnt erst, wenn er wieder fit ist und in den Kader (active roster) berufen wird. Damit wird der Rechtshänder erst 2020 wieder auflaufen. Die neue Spielzeit beginnt am 20. März, die Hauptrunde endet am 29. September.