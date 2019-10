Doping: Breiter Katalog an Gegenmitteln notwendig

Bonn (SID) - Die NADA-Vorsitzende Andrea Gotzmann setzt im Kampf gegen Doping-Betrüger auf einen breiten Katalog an Gegenmaßnahmen. "Dopingkontrollen alleine werden langfristig nicht ausreichen, um kriminelle Dopingtäter, Hintermänner und organisierte Strukturen aufzudecken", sagte Gotzmann am Donnerstag in Bonn: "Nur das konstruktive Zusammenwirken von Sport- und Strafrecht führt zum richtigen Erfolg der Anti-Doping-Arbeit."

Die Nationale Anti Doping Agentur NADA habe, so Gotzmann, zuletzt im Schnitt über 20 Anzeigen pro Jahr bei den Staatsanwaltschaften erstattet wegen möglicher Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz durch Athleten aus dem Spitzen- und Leistungssport. "Die Operation Aderlass belegt die Wirksamkeit des Gesetzes mustergültig", sagte Gotzmann.

Im Rahmen der Operation Aderlass um den deutschen Sportarzt Mark S., die die Nordische Ski-WM in Seefeld in Atem gehalten hatte, war am Mittwoch der österreichische Langläufer Max Hauke vom Landgericht Innsbruck wegen gewerbsmäßigen schweren Sportbetrugs zu fünf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. "Anti-Doping 2.0 geht nur mit Strafverfolgung", sagte Kai Gräber von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München.