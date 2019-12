Doping: IOC stellt Millionen-Betrag für Proben-Einlagerung bereit

Lausanne (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) investiert weiter in den Anti-Doping-Kampf. Wie das IOC am Dienstag bekannt gab, stehen fünf Millionen US-Dollar (4,5 Millionen Euro) zur Verfügung, um von internationalen Fachverbänden und nationalen Anti-Doping-Agenturen im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio genommene Proben bis zu zehn Jahre lang einzulagern. Bis zu 22.000 Proben könnten aufbewahrt werden.

Der IOC förder weiter den Anti-Doping-Kampf © SID

Durch die Einlagerung sollen Nachanalysen ermöglicht werden, um mit weiterentwickelten Methoden nachträglich Sünder zu überführen und im positiven Fall Medaillen neu zu vergeben.