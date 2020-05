Doping: Mexikanischer Radprofi Villalobos vorläufig gesperrt

Köln (SID) - Der mexikanische Radprofi Luis Villalobos vom US-amerikanischen Rennstall EF Pro Cycling ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Weltverband UCI am Montag mit. Der 21-Jährige war am 25. April 2019 von der mexikanischen Anti-Doping-Agentur getestet worden. In der Probe, die von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) reanalysiert worden war, wurde ihm das Wachstumshormon GHRP-6 nachgewiesen.

Villalobos steht bei EF Pro Cycling unter Vertrag © SID

Zum Zeitpunkt der Probenentnahme stand Villalobos noch bei der zweitklassigen Continental-Pro-Mannschaft Aevolo unter Vertrag. Villalobos hat das Recht, die Eröffnung und Analyse der B-Probe zu beantragen und beizuwohnen.