Doping: Rumänischer Gewichtheber bei Nachtests von London überführt

Lausanne (SID) - Der zweimalige Gewichtheber-Europameister Florin Ionut Croitoru (25) ist wegen eines positiven Dopingtests nachträglich von den Olympischen Spielen 2012 in London disqualifiziert worden. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Dienstag mit. Bei Nachtests seien verschiedene Substanzen nachgewiesen worden. Croitoru hatte in London in der Klasse bis 56 kg den neunten Platz belegt.

Florin Ionut Croitoru belegte 2012 den neunten Platz © SID

In den Jahren 2013 und 2014 war Croitoru Europameister geworden. Den ersten der beiden Titel gewann er nachträglich, nachdem alle drei Medaillengewinner positiv getestet worden waren.