Doping: Sieben weitere russische Gewichtheber suspendiert

Köln (SID) - Sieben weitere russische Gewichtheber sind vom Weltverband IWF wegen Dopingvergehen vorläufig suspendiert worden. Das teilte der Verband am Freitag mit. Unter den Beschuldigten befinden sich in Dimitri Lapikow und Nadesda Jewstjuchina zwei Athleten, die bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Bronze gewonnen hatten. Die Medaillen waren jedoch schon vorher aufgrund anderer Dopingvergehen aberkannt worden.

Weltverband IWF sperrt sieben russische Gewichtheber © SID

Bereits am Dienstag waren fünf russische Gewichtheber, darunter Ruslan Albegow, Olympia-Dritter von 2012, vorläufig suspendiert worden. Binnen einer Woche ist die Zahl der Beschuldigten damit auf zwölf gestiegen. Alle Maßnahmen fußen auf Erkenntnissen von Richard McLaren, der im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA über Dopingmethoden in Russland ermittelt hatte.

Erst im Juni hatte die WADA erklärt, im Zuge der Auswertung von Daten aus dem Moskauer Kontrolllabor mit rund 100 Fällen von "ernsthaftem Dopingvergehen" zu rechnen.