Doping: Thailändische Gewichtheber verzichten auf Heim-WM und Olympia 2020

Bangkok (SID) - Aufgrund zahlreicher Dopingfälle im eigenen Team hat der thailändische Gewichtheber-Verband den Verzicht auf internationale Wettkämpfe erklärt, darunter auch die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und die Heim-WM in Pattaya (16. bis 25. September). Dies teilte der Verband am Freitag mit, der mit dieser harten Maßnahme seine "Ehre und Würde" wiederherstellen möchte.

Thailands Gewichtheber verzichten auf Olympia 2020 © SID

Zunächst werde es eine umfassende interne Analyse geben, außerdem sollen "bis auf Weiteres" keine Athleten zu internationalen Wettkämpfen entsandt werden.

Bei Nachtests von Proben der WM 2018 in Turkmenistan waren insgesamt acht thailändische Gewichtheber des Dopings überführt worden, darunter die Olympiasiegerinnen Sopita Tanasan (48 kg) and Sukanya Srisurat (58 kg).