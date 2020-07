Doping: Türkischer Gewichtheber acht Jahre nach Olympia disqualifiziert

Köln (SID) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den türkischen Gewichtheber Mete Binay acht Jahre nach den Sommerspielen 2012 in London disqualifiziert. Binay war in London Sechster in der Klasse bis 69 Kilo geworden. Bei einer erneuten Analyse seiner Probe durch die International Test Agency (ITA) wurde ihm die verbotene Substanz Stanozolol nachgewiesen. Der neue Sechste ist damit der Südkoreaner Jeong-sik Won.

Gewichtheber Mete Binay wurde des Dopings überführt © SID

Zwei Jahre vor Olympia in London hatte Mete Binay bei der WM in Antalya Gold gewonnen.