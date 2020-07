Doping: US-Sprinterin Stevens verpasst Tokio 2021

Köln (SID) - Die US-Sprinterin Deajah Stevens wird wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln nicht an den auf Juli kommenden Jahres verschobenen Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen können. Wegen drei Versäumnissen gegen die Meldepflicht (missed tests) sperrte die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics die Läuferin für 18 Monate bis zum 16. August 2021. Die Spiele enden am 8. August.

AIU suspendiert US-Sprinterin Deajah Stevens vorläufig © SID

Stevens war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Siebte über 200 m, ein Jahr später belegte sie bei der WM in London über dieselbe Distanz den fünften Platz.