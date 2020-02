Doping bei den US Open: Spears für 22 Monate gesperrt

Köln (SID) - Doppelspezialistin Abigail Spears (USA) ist wegen einer positiven Dopingprobe für 22 Monate gesperrt worden. Das gab der Tennis-Weltverband ITF am Mittwoch bekannt. In einer Urinprobe der 38-Jährigen, 2017 an der Seite des Kolumbianers Juan Sebastian Cabal Australian-Open-Siegerin im Mixed, waren bei den US Open 2019 Spuren von Prasteron und Testosteron gefunden worden. Die Sperre endet am 6. September 2021.

ITF sperrt Abigail Spears für 22 Monate © SID

Zuletzt war Cabals Landsmann Robert Farah, die Nummer eins der Doppel-Weltrangliste, wegen eines positiven Dopingtests suspendiert worden. Bei dem 33-Jährigen wurde im Rahmen einer Trainingskontrolle im vergangenen Oktober das anabole Steroid Boldenon nachgewiesen. Nach Farahs Darstellung sei die verbotene Substanz durch den Konsum von Fleisch in seiner Heimat Kolumbien in seinen Körper gelangt.

Zuvor war der Chilene Nicolas Jarry ebenfalls vorläufig suspendiert worden. Der Weltranglisten-81. hatte die Probe im Rahmen des Davis-Cup-Finalturniers im November in Madrid abgegeben.