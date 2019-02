Doppel-Clasico: Barca in Pokal und Meisterschaft gegen Real Favorit

Madrid (SID) - Laut Sportwettenanbieter bwin hat Real Madrid bei den bevorstehenden beiden Clasicos im spanische Fußball binnen vier Tagen zweimal das Nachsehen gegen den Erzrivalen FC Barcelona. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) erwartet bwin die Katalanen nach dem 1:1 im Hinspiel im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey mit einer Quote von 2,40 als Favorit bei den Königlichen (Quote 2,80).

Buchmacher sehen Barcelona in beiden Duellen vorne © SID

Auch am kommenden Samstag (20.45/DAZN) in der Liga ist der Tabellenführer bei seinem Gastspiel in der Hauptstadt mit einer Quote von 2,45 Favorit. Für einen Heimsieg von Real notiert bwin 2,55, bei einem Unentschieden wird das 3,70-fache des Einsatzes ausgezahlt.