Doppelpack des Tages: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Dortmund (SID) - Die Dortmunder Anhänger wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Als die BVB-Spieler ihren Jubel vor der Südtribüne bereits beendet hatten und Richtung Mittelkreis gingen, schallten noch einmal "Marco Reus"-Sprechchöre durch das Stadion. Der Dortmunder Kapitän war beim 3:2 (0:1) gegen Bayern München der entscheidende Mann auf dem Platz - wieder einmal.

Reus mit Doppelpack im Topspiel gegen Bayern © SID

Es ist wohl der derzeit beste Marco Reus, den die Fans zu sehen bekommen. Die Kapitänsbinde, der neue Trainer Lucien Favre, die bevorstehende Geburt seines ersten Kindes: All das scheint den 29-Jährigen zu beflügeln. Und damit auch den BVB.

"Ich spiele auf der Position, auf der ich gerne spiele. Ich fühle mich wohl mit den Teamkollegen, wir haben eine Menge Spaß miteinander, der Trainer hat natürlich auch seinen Anteil", sagte Reus im ZDF - und betonte auf einen möglichen persönlichen Reifeprozess angesprochen: "Ich werde bald Vater, ich bin älter geworden, natürlich wird man da reifer."

Mit zählbarem Erfolg: Acht Treffer hat Reus bereits in dieser Saison erzielt, zusammen mit seinem Teamkollegen Paco Alcacer und Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach liegt er an der Spitze der Torschützenliste, dazu kommen fünf Vorlagen - und seine Qualitäten als Führungsspieler. Immer wieder feuerte er gegen die Bayern sowohl seine Mitspieler als auch das Publikum an.

Forsche Kampfansagen sind trotz des derzeitigen Höhenflugs der Dortmunder aber nicht seine Sache. "Wenn du sieben Punkte vorne bist, wird es schwierig zu sagen, wir gehören nicht nach oben. Wir sind stolz auf die momentane Situation", sagte er: "Aber es sind noch so viele Spiele zu spielen: Alle auf dem Teppich bleiben."