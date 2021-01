Doppelpack von Ibrahimovic: "Die Rückkehr des Königs"

Köln (SID) - Fußball-Oldie Zlatan Ibrahimovic (39) verzaubert weiter die Tifosi des italienischen Renommierklubs AC Mailand. "Hier kommt der König wieder! Nach der Verletzungspause kehrt Ibrahimovic mit einem Doppelpack zurück", schrieb die Gazzetta dello Sport nach den beiden Treffern des Schweden zum 2:0 (1:0) bei Cagliari Calcio. Die Lombarden liegen damit drei Zähler vor dem zuvor punktgleichen Verfolger und Stadtrivalen Inter Mailand.

Ibrahimovic meldet sich mit Doppelpack zurück © SID

"Niemand stoppt den schwedischen Krieger, der auch nach einer längeren Verletzungspause in Topform ist", urteilte der Corriere dello Sport. "Ibrahimovic, der Spieler ohne Alter, hungert nach Erfolgen wie ein Teenager. Er will weitere Rekorde brechen", kommentierte Tuttosport.

Der schwedische Ex-Nationalspieler ist mit jetzt zwölf Saisontoren zusammen mit Ciro Immobile (Lazio Rom) und Romelu Lukaku (Inter Mailand) Zweiter in der Serie-A-Torjägerliste. Treffsicherer war bislang nur Superstar Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/15). Milans Trainer Stefano Pioli lobte den Routinier: "Ibrahimovic ist ein Meister in all dem, was er macht."