Doppelpack von Sturm: Minnesota besiegt Grubauers Colorado

Frankfurt/Main (SID) - Mit seinem ersten Doppelpack in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hat Nico Sturm das deutsche Duell mit Torhüter Philipp Grubauer für sich entschieden. Beim 6:2 seiner Minnesota Wild gegen Colorado Avalanche überwand der 25 Jahre alte Augsburger den Rosenheimer Grubauer in der 53. Minute, fünf Minuten später traf er noch ins leere Tor. Insgesamt waren es für Sturm die NHL-Tore zwei und drei, erstmals hatte er in den Play-offs der vergangenen Saison getroffen.

Sturm traf in der Schlussphase doppelt © SID

Mit dem vierten Sieg in Folge kletterte Minnesota (20 Punkte) in der West-Division auf Rang fünf und überholte Colorado (19). Für Nationaltorhüter Grubauer, der 19 von 24 Schüssen parierte, war es mit dem Team aus Denver die zweite Niederlage nacheinander.