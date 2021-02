Doppelpacker Gündogan raubt Klopp die letzte Meisterchance - Rückschlag auch für United

Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat Jürgen Klopp die letzte realistische Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung mit dem englischen Meister FC Liverpool geraubt. Mit einem Doppelpack entschied der Ex-Dortmunder das Spitzenspiel der Premier League gegen seinen früheren Trainer zum 4:1 (0:0) für Tabellenführer Manchester City.

Ilkay Gündogan trifft doppelt gegen Liverpool © SID

Der Rückstand der Reds, die ihre dritte Heimniederlage nacheinander kassierten, wuchs auf zehn Punkte an, zudem hat City ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gündogan sicherte den Gästen an der Anfield Road mit seinem achten und neunten Tor in den letzten zehn Partien (49. und 73.) den 14. Pflichtspielsieg in Folge. Zuvor hatte der 30-Jährige noch einen Elfmeter verschossen.

Klopp muss nach der Niederlage im Duell der Startrainer gegen Pep Guardiola jetzt sogar um die Teilnahme an der Champions League bangen. Als Tabellenvierter sitzt den Reds die Konkurrenz mittlerweile im Nacken.

Erster Verfolger ist der FC Chelsea, der am Abend 2:1 (1:0) bei Sheffield United gewann und einen Zähler weniger hat als Liverpool. Matchwinner war dabei Timo Werner: Das 1:0 von Mason Mount (43.) bereitete der Nationalspieler mit einem starken Sprint und schönem Zuspiel vor, vor dem von Jorginho (58.) verwandelten Elfmeter wurde Werner gefoult. Kurz davor hatte Antonio Rüdiger (54.) mit einem Eigentor für den Ausgleich gesorgt. Es war zugleich der erste Gegentreffer für den deutschen Teammanager Thomas Tuchel, der sein viertes Spiel absolvierte.

Für Guardiola war es der erste Sieg an der Anfield Road. Die weiteren Tore für City erzielten Raheem Sterling (76.) und Phil Foden (83.). Zwischenzeitlich hatte Mohamed Salah per Foulelfmeter für Liverpool ausgeglichen (63.).

Auch Rekordmeister Manchester United erlitt im Titelkampf einen Rückschlag. Vier Tage nach der 9:0-Gala gegen den FC Southampton kamen die Red Devils gegen den vom früheren Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten FC Everton über ein 3:3 (2:0) nicht hinaus. Die Toffees glichen in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch Dominic Calvert-Lewin aus.

Edinson Cavani (24.) und Bruno Fernandes (45.) hatten die Red Devils in Führung gebracht. Abdoulaye Doucoure (49.) und der frühere Bayern-Profi James Rodriguez (52.) gaben dem Spiel mit ihrem Doppelschlag eine Wendung. Manchester ging durch Scott McTominay (70.) zwar abermals in Führung - aber diese hielt nicht bis zum Schlusspfiff stand. Damit liegt United fünf Zähler hinter dem Lokalrivalen City.

In Liverpool neutralisierten sich beide Teams in einem taktisch anspruchsvollen Spiel zunächst, ehe die Reds zu den ersten Chancen kam: Erst setzte Sadio Mane einen Kopfball knapp über die Latte (25.), dann scheiterte Firmino mit einem Schuss aus 15 Metern an City-Keeper Ederson (29.).

Dem Führungstor am nächsten war schon vor der Pause Manchester: Nach einem Foul von Fabinho an Raheem Sterling drosch Gündogan den Elfmeter aber über das Tor (38.). Nach der Pause machte der Nationalspieler seinen Fehler wieder gut. Im Nachschuss erzielte er das 1:0 der Gäste. Souveräner vom Elfmeterpunkt war Salah, der nach einem Zupfer von Ruben Dias im Strafraum sehr schnell zu Boden gegangen war. Mit seinem zweiten Tor des Tages entschied Gündogan das Spiel.